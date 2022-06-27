jan m. macak
University of Pardubice
Pardubice, Czechia
Specialty Chief Editor
Nanomaterials
Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
Nanomaterials
Laboratory for Characterization and Processing of Polymers(LCPP), Institute of Engineering Materials and Design, University of Maribor
Maribor, Slovenia
Associate Editor
Nanomaterials
Biomaterials and Nanotechnology Research Group | BioNanoTeam
Istanbul, Türkiye
Associate Editor
Nanomaterials
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Nanomaterials
School of Engineering, Faculty of Computing, Engineering and the Built Environment, Ulster University
Newtownabbey, United Kingdom
Associate Editor
Nanomaterials
Humboldt University of Berlin
Berlin, Germany
Associate Editor
Nanomaterials
Institute of Macromolecular Chemistry "Petru Poni"
Iași, Romania
Associate Editor
Nanomaterials
Anna University
Chennai, India
Associate Editor
Nanomaterials
University of Southampton
Southampton, United Kingdom
Associate Editor
Nanomaterials
Institute of Applied Sciences and Intelligent Systems, Department of Physical Sciences and Technologies of Matter, National Research Council (CNR)
Pozzuoli, Italy
Associate Editor
Nanomaterials
Polytechnic University of Bucharest
Bucharest, Romania
Associate Editor
Nanomaterials
Federal University of Petroleum Resource Effurun
Effurun, Nigeria
Associate Editor
Nanomaterials
SR University
Warangal, India
Associate Editor
Nanomaterials
Shanghai Jiao Tong University
Shanghai, China
Associate Editor
Nanomaterials
University of Central Lancashire
Preston, United Kingdom
Associate Editor
Nanomaterials