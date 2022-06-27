eliana b. souto
University College Dublin
Dublin, Ireland
Specialty Chief Editor
Nanometrology
Stanford University
Stanford, United States
Associate Editor
Nanometrology
Intel (United States)
Santa Clara, United States
Associate Editor
Nanometrology
Arizona State University
Tempe, United States
Associate Editor
Nanometrology
Institute of Nanoscience and Nanotechnology, National Centre of Scientific Research Demokritos
Athens, Greece
Associate Editor
Nanometrology
Faculty of Pharmacy, University of Castilla La Mancha
Albacete, Spain
Associate Editor
Nanometrology
NanoBioMedical Centre, Adam Mickiewicz University
Poznan, Poland
Associate Editor
Nanometrology
National Technical University of Athens
Athens, Greece
Associate Editor
Nanometrology
Bio-Nano Electronics Research Centre (BNERC), Toyo University
Kawagoe, Japan
Associate Editor
Nanometrology
A.E. Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry (RAS)
Kazan, Russia
Associate Editor
Nanometrology
International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL)
Braga, Portugal
Associate Editor
Nanometrology
Diamond Light Source (United Kingdom)
Didcot, United Kingdom
Associate Editor
Nanometrology
University of Surrey
Guildford, United Kingdom
Associate Editor
Nanometrology