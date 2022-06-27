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Renal Replacement Therapy in the ICU: Modality Choice, Dose Optimization, and Resource Disparities Across Regions
- Manuel Herrera-Gutierrez
- Jose J Zaragoza
- Jesús Emilio Barrueco Francioni
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