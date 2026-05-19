Original Research
Published on 19 May 2026
Quantifying cognitive effort’s impact on suppression of epilepsy-associated after discharges
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