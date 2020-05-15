hasan ayaz
School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems, Drexel University
Philadelphia, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Neuroergonomics
School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems, Drexel University
Philadelphia, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Neuroergonomics
Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (ISAE-SUPAERO)
Toulouse, France
Field Chief Editor
Frontiers in Neuroergonomics
University of Central Florida
Orlando, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Neuroergonomics
City College of New York (CUNY)
New York City, United States
Specialty Chief Editor
Augmented and Synthetic Neuroergonomics
Netherlands Organisation for Applied Scientific Research
Amsterdam, Netherlands
Specialty Chief Editor
Consumer Neuroergonomics
Advanced Telecommunications Research Institute International (ATR)
Kyoto, Japan
Specialty Chief Editor
Augmented and Synthetic Neuroergonomics
George Mason University
Fairfax, United States
Specialty Chief Editor
Social Neuroergonomics
Imperial College London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Clinical Neuroergonomics
Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA)
Rocquencourt, France
Specialty Chief Editor
Neurotechnology and Systems Neuroergonomics
Université de Montpellier
Montpellier, France
Specialty Chief Editor
Physical Neuroergonomics
Institut National Universitaire Champollion
Albi, France
Associate Editor
Physical Neuroergonomics
Université Toulouse III Paul Sabatier
Toulouse, France
Associate Editor
Physical Neuroergonomics
Medical University of South Carolina
Charleston, United States
Associate Editor
Augmented and Synthetic Neuroergonomics
Wichita State University
Wichita, United States
Associate Editor
Cognitive Neuroergonomics
Bristol Robotics Laboratory, Faculty of Environment and Technology, University of the West of England
Bristol, United Kingdom
Associate Editor
Cognitive Neuroergonomics