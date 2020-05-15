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Cybersickness and Wellbeing in Immersive XR and AR
- Paolo Ceravolo
- Jan-Niklas Voigt-Antons
- Wenge Xu
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