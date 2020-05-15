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Everyday Brain and Systemic Health Wearables: Validity and Equity
- Daniel Milej
- Carlos Carreto
- Jie Cui
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