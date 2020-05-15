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MoBI for Neuroergonomics in Music, Movement and Meditation: Human Data Management and Analysis, Brain-Computer Interfaces and Digital Twins
- Jose Luis Contreras-Vidal
- Francesco S. Pavone
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