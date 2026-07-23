Review
Published on 23 Jul 2026
A hierarchical integration model of effort perception: peripheral, central, cognitive, temporal, and applied mechanisms revealed through blood flow restriction
in Physical Neuroergonomics
- 570 views
Review
Published on 23 Jul 2026
in Physical Neuroergonomics
Original Research
Published on 08 Dec 2025
in Physical Neuroergonomics
Original Research
Published on 30 May 2025
in Physical Neuroergonomics
Original Research
Published on 26 Feb 2025
in Physical Neuroergonomics
Original Research
Published on 29 Nov 2023
in Physical Neuroergonomics
Specialty Grand Challenge
Published on 16 Feb 2023
in Physical Neuroergonomics
Mini Review
Published on 26 Apr 2022
in Physical Neuroergonomics
Review
Published on 14 Dec 2021
in Physical Neuroergonomics
Original Research
Published on 16 Aug 2021
in Physical Neuroergonomics
Original Research
Published on 19 May 2021
in Physical Neuroergonomics
Opinion
Published on 19 Mar 2021
in Physical Neuroergonomics
Original Research
Published on 03 Mar 2021
in Physical Neuroergonomics