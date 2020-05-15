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AI for Neuroergonomics: Decoding the Brain and the Body in the Wild
- Frederic Dehais
- Tiago Henrique Falk
- Fabien Lotte
- Waldemar Karwowski
- Hasan Ayaz
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