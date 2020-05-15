frank krueger
George Mason University
Fairfax, United States
Specialty Chief Editor
Social Neuroergonomics
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Social Neuroergonomics
Centre Matériaux et Télécommunications, Institut National de la Recherche Scientifique, Université du Québec
Varennes, Canada
Associate Editor
Social Neuroergonomics
Laboratory of Neuromanagement in Engineering, Xi'an University of Architecture and Technology Xi'an, China
Xi'an, China
Associate Editor
Social Neuroergonomics
Université Gustave Eiffel
Bouguenais, France
Associate Editor
Social Neuroergonomics
Washington DC VA Medical Center, United States Department of Veterans Affairs
Washington D.C., United States
Associate Editor
Social Neuroergonomics
George Mason University
Fairfax, United States
Associate Editor
Social Neuroergonomics
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Paris, France
Associate Editor
Social Neuroergonomics
Université de Lyon
Lyon, France
Associate Editor
Social Neuroergonomics
University of Essex
Colchester, United Kingdom
Associate Editor
Social Neuroergonomics
University of California, San Diego
La Jolla, United States
Associate Editor
Social Neuroergonomics
Laval University
Quebec, Canada
Associate Editor
Social Neuroergonomics
Shenzhen University
Shenzhen, China
Associate Editor
Social Neuroergonomics