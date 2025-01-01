ozge altintas kadirhan
Kırklareli University
Kırklareli, Türkiye
Community Reviewer
Stroke
Kırklareli University
Kırklareli, Türkiye
Community Reviewer
Stroke
Oslo University Hospital
Oslo, Norway
Community Reviewer
Stroke
Monash University
Melbourne, Australia
Community Reviewer
Stroke
University of Kentucky
Lexington, United States
Community Reviewer
Stroke
University of Pisa
Pisa, Italy
Community Reviewer
Stroke
School of Medicine, Yale University
New Haven, United States
Community Reviewer
Stroke
Oslo University Hospital
Oslo, Norway
Community Reviewer
Stroke
Faculty of Medicine, University of Menoufia
Menofia, Egypt
Community Reviewer
Stroke
Faculty of Medicine, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Community Reviewer
Stroke
Emory University Hospital
Atlanta, United States
Community Reviewer
Stroke
Emory University
Atlanta, United States
Community Reviewer
Stroke
University Medical Center Hamburg-Eppendorf
Hamburg, Germany
Community Reviewer
Stroke
Université de Caen Normandie
Caen, France
Community Reviewer
Stroke
University of Glasgow
Glasgow, United Kingdom
Community Reviewer
Stroke
University of Miami Health System
Miami, United States
Community Reviewer
Stroke
Department of Neurology and Stroke Center, Neurology and Cerebrovascular Disease Group, Neuroscience Area La Paz Hospital Institute for Health Research—IdiPAZ
Madrid, Spain
Community Reviewer
Stroke