irene litvan
University of California, San Diego
La Jolla, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Neurology
King's College Hospital NHS Foundation Trust
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Diagnostic Neuropathology
Catholic University of the Sacred Heart
Milano, Italy
Specialty Chief Editor
Movement Disorders
University of Cambridge
Cambridge, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Stroke
Chulalongkorn Centre of Excellence for Parkinson's Disease & Related Disorders
Bangkok, Thailand
Specialty Chief Editor
Neurotechnology
School of Medicine, Emory University
Atlanta, United States
Specialty Chief Editor
Neuro-Ophthalmology
Mayo Clinic Florida
Jacksonville, United States
Specialty Chief Editor
Autonomic Disorders
Murdoch Childrens Research Institute, Royal Children's Hospital
Melbourne, Australia
Specialty Chief Editor
Neuro-Oncology and Neurosurgical Oncology
Shirley Ryan AbilityLab
Chicago, United States
Specialty Chief Editor
Cognitive and Behavioral Neurology
Department of Neurology, Faculty of Medicine, Heinrich Heine University
Düsseldorf, Germany
Specialty Chief Editor
Multiple Sclerosis and Neuroimmunology
Juntendo University
Bunkyō, Japan
Specialty Chief Editor
Neurogenetics
Emory University
Atlanta, United States
Specialty Chief Editor
Endovascular and Interventional Neurology
Department of Psychology, University of Akureyri
Akureyri, Iceland
Specialty Chief Editor
Epilepsy
Department of Somnology, Tokyo Medical University
Tokyo, Japan
Specialty Chief Editor
Sleep Disorders
University of Calgary
Calgary, Canada
Specialty Chief Editor
Epilepsy
University of Ulm
Ulm, Germany
Specialty Chief Editor
Applied Neuroimaging