jean-claude baron
University of Cambridge
Cambridge, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Stroke
Barrow Neurological Institute (BNI)
Phoenix, United States
Associate Editor
Stroke
Manuel Velasco Suárez National Institute of Neurology and Neurosurgery
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Stroke
University Hospital Carl Gustav Carus
Dresden, Germany
Associate Editor
Stroke
Department of Neurology, San Gerardo Hospital
Monza, Italy
Associate Editor
Stroke
IRCCS Carlo Besta Neurological Institute Foundation
Milan, Italy
Associate Editor
Stroke
Department of Cerebrovascular Medicine and Neurology, National Cerebral and Cardiovascular Center
Osaka, Japan
Associate Editor
Stroke
Department of Neurosurgery, School of Medicine, Tulane University
New Orleans, United States
Associate Editor
Stroke
Medical School Hamburg
Hamburg, Germany
Associate Editor
Stroke
Medical College of Georgia, Augusta University
Augusta, United States
Associate Editor
Stroke
Midwestern University College of Health Sciences
Glendale, United States
Associate Editor
Stroke
Hospital Germans Trias i Pujol
Badalona, Spain
Associate Editor
Stroke
University of Alberta
Edmonton, Canada
Associate Editor
Stroke
CHU Dijon Bourgogne
Dijon, France
Associate Editor
Stroke
University Hospital of Bern
Bern, Switzerland
Associate Editor
Stroke
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Associate Editor
Stroke