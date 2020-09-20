amy hixon
University of Notre Dame
Notre Dame, United States
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Radioactive Waste Management
University of Notre Dame
Notre Dame, United States
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Radioactive Waste Management
Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA)
Paris, France
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Nuclear Materials
Egyptian Atomic Energy Authority
Cairo, Egypt
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Radioactive Waste Management
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
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Radiation Measurements
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
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Nuclear Safety
Texas A and M University
College Station, United States
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Nuclear Materials
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
Madrid, Spain
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Radioactive Waste Management
Nuclear Physics Institute (ASCR)
Husinec-Rez, Czechia
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Radiation Measurements
Oak Ridge National Laboratory (DOE)
Oak Ridge, United States
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Nuclear Materials
Brazilian Navy
Rio de Janeiro, Brazil
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Nuclear Safety
Idaho National Laboratory (DOE)
Idaho Falls, United States
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Nuclear Materials
Université Paris-Saclay
Saint Aubin, France
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Nuclear Materials
Idaho National Laboratory (DOE)
Idaho Falls, United States
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Nuclear Reactor Design
Babeș-Bolyai University
Cluj-Napoca, Romania
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Radiation Measurements
Idaho National Laboratory (DOE)
Idaho Falls, United States
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Nuclear Materials
University of Helsinki
Helsinki, Finland
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Nuclear Materials