sergei dudarev
United Kingdom Atomic Energy Authority
Abingdon, United Kingdom
Field Chief Editor
Frontiers in Nuclear Engineering
Pacific Northwest National Laboratory (DOE)
Richland, United States
Specialty Chief Editor
Nuclear Materials
UMR6457 Laboratoire de Physique Subatomique et des Technologies Associées (SUBATECH)
Nantes, France
Specialty Chief Editor
Radioactive Waste Management
Xi'an Jiaotong University
Xi'an, China
Specialty Chief Editor
Nuclear Reactor Design
Xi'an Jiaotong University
Xi'an, China
Specialty Chief Editor
Radiation Measurements
Centre de Recherche sur les Risques et les Crises, ParisTech École Nationale Supérieure des Mines de Paris, Université de Sciences Lettres de Paris
Sophia Antipolis, France
Specialty Chief Editor
Nuclear Safety
Khalifa University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Associate Editor
Nuclear Reactor Design
King Fahd University of Petroleum and Minerals
Dhahran, Saudi Arabia
Associate Editor
Nuclear Safety
Indira Gandhi Centre for Atomic Research (IGCAR)
Mahabalipuram, India
Associate Editor
Nuclear Safety
University of Bristol
Bristol, United Kingdom
Associate Editor
Nuclear Reactor Design
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Nuclear Safety
Independent researcher
Rutherford Appleton Laboratory, United Kingdom
Associate Editor
Radioactive Waste Management
North Carolina State University
Raleigh, United States
Associate Editor
Nuclear Materials
Belgian Nuclear Research Centre (SCK CEN)
Mol, Belgium
Associate Editor
Radioactive Waste Management
TerraPower LLC
Bellevue, United States
Associate Editor
Nuclear Materials
Xi'an Jiaotong University
Xi'an, China
Associate Editor
Nuclear Reactor Design