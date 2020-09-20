karim ahmed
Texas A and M University
College Station, United States
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Nuclear Materials
Texas A and M University
College Station, United States
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Nuclear Materials
Oak Ridge National Laboratory (DOE)
Oak Ridge, United States
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Nuclear Materials
Idaho National Laboratory (DOE)
Idaho Falls, United States
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Nuclear Materials
Université Paris-Saclay
Saint Aubin, France
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Nuclear Materials
Idaho National Laboratory (DOE)
Idaho Falls, United States
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Nuclear Materials
University of Helsinki
Helsinki, Finland
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Nuclear Materials
Oregon State University
Corvallis, United States
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Nuclear Materials
Oak Ridge National Laboratory (DOE)
Oak Ridge, United States
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Nuclear Materials
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
Madrid, Spain
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Nuclear Materials
Colorado School of Mines
Golden, United States
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Nuclear Materials
TerraPower LLC
Bellevue, United States
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Nuclear Materials
Oregon State University
Corvallis, United States
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Nuclear Materials
Lawrence Livermore National Laboratory (DOE)
Livermore, United States
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Nuclear Materials
Georgia Institute of Technology
Atlanta, United States
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Nuclear Materials
Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA)
Paris, France
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Nuclear Materials
University of Ioannina
Ioannina, Greece
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Nuclear Materials