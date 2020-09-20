wenxi tian
Xi'an Jiaotong University
Xi'an, China
Specialty Chief Editor
Nuclear Reactor Design
Khalifa University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Associate Editor
Nuclear Reactor Design
University of Bristol
Bristol, United Kingdom
Associate Editor
Nuclear Reactor Design
Xi'an Jiaotong University
Xi'an, China
Associate Editor
Nuclear Reactor Design
Abilene Christian University
Abilene, United States
Associate Editor
Nuclear Reactor Design
Harbin Engineering University
Harbin, China
Associate Editor
Nuclear Reactor Design
Argonne National Laboratory (DOE)
Lemont, United States
Associate Editor
Nuclear Reactor Design
Department of Engineering and System Science, College of Nuclear Science, National Tsing Hua University
Hsinchu, Taiwan
Associate Editor
Nuclear Reactor Design
Department of Astronautical, Electrical and Energy Engineering, Faculty of Civil and Industrial Engineering, Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Nuclear Reactor Design
North Carolina State University
Raleigh, United States
Associate Editor
Nuclear Reactor Design
Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA)
Paris, France
Associate Editor
Nuclear Reactor Design
Tsinghua University
Beijing, China
Associate Editor
Nuclear Reactor Design
College of Engineering, University of Michigan
Ann Arbor, United States
Associate Editor
Nuclear Reactor Design
Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
Karlsruhe, Germany
Associate Editor
Nuclear Reactor Design
Belgian Nuclear Research Centre (SCK CEN)
Mol, Belgium
Associate Editor
Nuclear Reactor Design
Bangor University
Bangor, United Kingdom
Associate Editor
Nuclear Reactor Design