ibrahim ahmed
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
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Nuclear Safety
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
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Nuclear Safety
Brazilian Navy
Rio de Janeiro, Brazil
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Nuclear Safety
Earth and Environmental Sciences Area, Berkeley Lab (DOE)
Berkeley, United States
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Nuclear Safety
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, United States
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Nuclear Safety
Institute for Nuclear Research Pitesti
Mioveni, Romania
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Nuclear Safety
The Ohio State University
Columbus, United States
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Nuclear Safety
University of Bristol
Bristol, United Kingdom
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Nuclear Safety
Universitat Politecnica de Catalunya
Barcelona, Spain
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Nuclear Safety
United Kingdom Atomic Energy Authority
Abingdon, United Kingdom
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Nuclear Safety
Oak Ridge National Laboratory (DOE)
Oak Ridge, United States
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Nuclear Safety
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
Fontenay-aux-Roses, France
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Nuclear Safety
French National Instiute for Industrial Environment and Risks (INERIS)
Verneuil-en-Halatte, France
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Nuclear Safety
Oak Ridge National Laboratory (DOE)
Oak Ridge, United States
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Nuclear Safety
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
Madrid, Spain
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Nuclear Safety
Electricité de France (France)
Paris, France
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Nuclear Safety
Polytechnic University of Bucharest
Bucharest, Romania
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Nuclear Safety