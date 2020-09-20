enrico zio
Centre de Recherche sur les Risques et les Crises, ParisTech École Nationale Supérieure des Mines de Paris, Université de Sciences Lettres de Paris
Sophia Antipolis, France
Specialty Chief Editor
Nuclear Safety
King Fahd University of Petroleum and Minerals
Dhahran, Saudi Arabia
Associate Editor
Nuclear Safety
Indira Gandhi Centre for Atomic Research (IGCAR)
Mahabalipuram, India
Associate Editor
Nuclear Safety
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Nuclear Safety
Harbin Engineering University
Harbin, China
Associate Editor
Nuclear Safety
Politecnico di Milano
Milano, Italy
Associate Editor
Nuclear Safety
Department of Nuclear Engineering, North Carolina State University
Raleigh, NC, United States
Associate Editor
Nuclear Safety
Pace University
New York City, United States
Associate Editor
Nuclear Safety
University of Strathclyde
Glasgow, United Kingdom
Associate Editor
Nuclear Safety
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Nuclear Safety
Milan Vidmar Electric Power Research Institute
Ljubljana, Slovenia
Associate Editor
Nuclear Safety