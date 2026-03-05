Case Report
Published on 05 Mar 2026
Case Report: Maculopathy following standard dose intracameral cefuroxime injection during ICL surgery
in Surgical Ophthalmology
- 5,349 views
- 1 citation
Case Report
Published on 05 Mar 2026
in Surgical Ophthalmology
Case Report
Published on 03 Dec 2025
in Surgical Ophthalmology
Original Research
Published on 11 Jul 2025
in Surgical Ophthalmology
Original Research
Published on 08 Apr 2025
in Surgical Ophthalmology
Methods
Published on 13 Mar 2025
in Surgical Ophthalmology
Original Research
Published on 25 Apr 2024
in Surgical Ophthalmology
Editorial
Published on 17 Apr 2024
in Surgical Ophthalmology
Original Research
Published on 14 Feb 2024
in Surgical Ophthalmology
Mini Review
Published on 01 Feb 2024
in Surgical Ophthalmology
Systematic Review
Published on 11 Dec 2023
in Surgical Ophthalmology
Perspective
Published on 14 Nov 2023
in Surgical Ophthalmology
Original Research
Published on 26 Jul 2023
in Surgical Ophthalmology
Clinical Trial
Published on 11 Jan 2023
in Surgical Ophthalmology
Original Research
Published on 24 Oct 2022
in Surgical Ophthalmology
Review
Published on 26 Aug 2022
in Surgical Ophthalmology
Specialty Grand Challenge
Published on 04 Jul 2022
in Surgical Ophthalmology
Opinion
Published on 16 Mar 2022
in Surgical Ophthalmology