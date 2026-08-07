Hypothesis and Theory
Published on 07 Aug 2026
Display color gamut as a spectral risk factor for myopia: a unifying hypothesis linking chromatic emmetropization, cone circuitry dysfunction, and the spectral deficiency of digital screens
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Hypothesis and Theory
Published on 07 Aug 2026
Editorial
Accepted on 06 Aug 2026
Original Research
Published on 06 Aug 2026
Review
Published on 05 Aug 2026
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
Original Research
Published on 31 Jul 2026
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
Review
Accepted on 27 Jul 2026
Original Research
Published on 27 Jul 2026
Case Report
Published on 27 Jul 2026
Original Research
Published on 27 Jul 2026
Clinical Trial
Published on 23 Jul 2026
Systematic Review
Published on 23 Jul 2026
Case Report
Accepted on 21 Jul 2026
Original Research
Published on 20 Jul 2026
Clinical Trial
Published on 17 Jul 2026
Original Research
Published on 17 Jul 2026
Brief Research Report
Published on 15 Jul 2026
Original Research
Published on 15 Jul 2026
Case Report
Published on 15 Jul 2026
Systematic Review
Published on 14 Jul 2026
Original Research
Accepted on 13 Jul 2026
Original Research
Accepted on 13 Jul 2026