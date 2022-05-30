tahrima ferdous
Queensland University of Technology
Brisbane, Australia
Community Reviewer
Organizational Justice, Diversity and Equity
Queensland University of Technology
Brisbane, Australia
Community Reviewer
Organizational Justice, Diversity and Equity
Rowan University
Glassboro, United States
Community Reviewer
Organizational Justice, Diversity and Equity
Sunway University
Bandar Sunway, Malaysia
Community Reviewer
Organizational Justice, Diversity and Equity
University of Huelva
Huelva, Spain
Community Reviewer
Organizational Justice, Diversity and Equity
University of Nottingham
Nottingham, United Kingdom
Community Reviewer
Organizational Justice, Diversity and Equity
The University of Texas Rio Grande Valley
Edinburg, United States
Community Reviewer
Organizational Justice, Diversity and Equity
The University of Texas Rio Grande Valley
Edinburg, United States
Community Reviewer
Organizational Justice, Diversity and Equity
University of Houston–Clear Lake
Houston, United States
Community Reviewer
Organizational Justice, Diversity and Equity
Mount Royal University
Calgary, Canada
Community Reviewer
Organizational Justice, Diversity and Equity
University of Regina
Regina, Canada
Community Reviewer
Organizational Justice, Diversity and Equity
Keio University
Minato, Japan
Community Reviewer
Organizational Justice, Diversity and Equity
Erasmus University Rotterdam
Rotterdam, Netherlands
Community Reviewer
Organizational Justice, Diversity and Equity
University of Canterbury
Christchurch, New Zealand
Community Reviewer
Organizational Justice, Diversity and Equity
Vilnius University
Vilnius, Lithuania
Community Reviewer
Organizational Justice, Diversity and Equity
The College of New Jersey
Ewing Township, United States
Community Reviewer
Organizational Justice, Diversity and Equity
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Community Reviewer
Organizational Justice, Diversity and Equity