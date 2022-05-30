piers steel
University of Calgary
Calgary, Canada
Field Chief Editor
Frontiers in Organizational Psychology
European University of Rome
Roma, Italy
Specialty Chief Editor
Employee Well-being and Health
Wilbur O. and Ann Powers College of Business, Clemson University
Clemson, United States
Specialty Chief Editor
Performance and Development
Oakland University
Rochester, United States
Specialty Chief Editor
Organizational Justice, Diversity, Equity, Inclusion, and Belonging
HEC Montréal, Université de Montréal
Montreal, Canada
Specialty Chief Editor
Work Motivation and Participation
Social Matters Research Group, Universidad Loyola Andalucía
Córdoba, Spain
Associate Editor
Employee Well-being and Health
University of Jaume I
Castelló de La Plana, Spain
Associate Editor
Employee Well-being and Health
EBS University of Business and Law
Oestrich-Winkel, Germany
Associate Editor
Organizational Justice, Diversity and Equity
University of British Columbia
Vancouver, Canada
Associate Editor
Organizational Justice, Diversity and Equity
Faculty of Arts, University of Ljubljana
Ljubljana, Slovenia
Associate Editor
Employee Well-being and Health
Guido Carli Free International University for Social Studies
Rome, Italy
Associate Editor
Organizational Justice, Diversity, Equity, Inclusion, and Belonging
Florida Institute of Technology
Melbourne, United States
Associate Editor
Work Motivation and Participation
University of Studies G. d'Annunzio Chieti and Pescara
Chieti, Italy
Associate Editor
Employee Well-being and Health
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Employee Well-being and Health
University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
Employee Well-being and Health
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Employee Well-being and Health