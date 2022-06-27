alex loukas
Centre for Molecular Therapeutics, Australian Institute of Tropical Health and Medicine, Division of Tropical Health and Medicine, James Cook University
Cairns, Australia
Field Chief Editor
Frontiers in Parasitology
Deakin University
Geelong, Australia
Specialty Chief Editor
Epidemiology and Ecology
University of Galway
Galway, Ireland
Specialty Chief Editor
Immunity and Immune Evasion
University of Dundee
Dundee, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Molecular Cellular Parasitology
Iowa State University
Ames, United States
Specialty Chief Editor
Antiparasitic Drugs and Drug Resistance
School of Medicine, Washington University in St. Louis
St. Louis, United States
Specialty Chief Editor
Parasitology Omics
Institute for Biomedicine and Glycomics
Gold Coast, Australia
Specialty Chief Editor
Parasite Vaccines
Max Planck Institute for Biology Tübingen
Tübingen, Germany
Specialty Chief Editor
Parasite Genetics
Leiden University Medical Center (LUMC)
Leiden, Netherlands
Specialty Chief Editor
Parasite Diagnostics
Public Health Laboratory Ivo de Carneri
Chake Chake, Tanzania
Associate Editor
Parasite Diagnostics
Yale University
New Haven, United States
Associate Editor
Parasite Vaccines
University of Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Associate Editor
Epidemiology and Ecology
Queen's University Belfast
Belfast, United Kingdom
Associate Editor
Parasite Genetics
Animal Disease Research Unit, Agricultural Research Service (USDA)
Pullman, United States
Associate Editor
Parasite Vaccines
School of Medicine, Yale University
New Haven, United States
Associate Editor
Parasite Vaccines
National Institutes of Health (NIH)
Bethesda, United States
Associate Editor
Parasitology Omics