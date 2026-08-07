Frontiers in Parasitology

Correction
Accepted on 07 Aug 2026
Correction: Diagnostic accuracy of rapid and point-of-care tests for Schistosoma haematobium in African populations: a systematic review and meta-analysis
in Parasite Diagnostics
Correction
Accepted on 07 Aug 2026
in Parasite Diagnostics
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Parasite Diagnostics
Brief Research Report
Accepted on 03 Aug 2026
in Antiparasitic Drugs and Drug Resistance
Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
in Antiparasitic Drugs and Drug Resistance
Case Report
Published on 29 Jul 2026
in Parasite Diagnostics
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Epidemiology and Ecology
Perspective
Accepted on 27 Jul 2026
in Epidemiology and Ecology
Systematic Review
Published on 22 Jul 2026
in Parasite Diagnostics
Systematic Review
Accepted on 13 Jul 2026
in Epidemiology and Ecology
Original Research
Accepted on 09 Jul 2026
in Molecular Cellular Parasitology
Original Research
Published on 08 Jul 2026
in Epidemiology and Ecology
Original Research
Published on 19 Jun 2026
in Parasite Diagnostics
Original Research
Published on 15 Jun 2026
in Molecular Cellular Parasitology
Original Research
Published on 02 Jun 2026
in Molecular Cellular Parasitology
Original Research
Published on 29 May 2026
in Parasite Vaccines
Mini Review
Published on 07 May 2026
in Parasitology Omics
Original Research
Published on 10 Apr 2026
in Parasite Genetics
Case Report
Published on 10 Apr 2026
in Epidemiology and Ecology
Brief Research Report
Published on 07 Apr 2026
in Epidemiology and Ecology
Review
Published on 13 Mar 2026
in Antiparasitic Drugs and Drug Resistance
Original Research
Published on 25 Feb 2026
in Epidemiology and Ecology
Original Research
Published on 10 Feb 2026
in Epidemiology and Ecology
Original Research
Published on 12 Jan 2026
in Immunity and Immune Evasion
Mini Review
Published on 05 Dec 2025
in Parasite Genetics