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Iowa State University
Ames, United States
Specialty Chief Editor
Antiparasitic Drugs and Drug Resistance
Burnet Institute
Melbourne, Australia
Associate Editor
Antiparasitic Drugs and Drug Resistance
Laboratory of Cellular Ultrastructure, Oswaldo Cruz Institute, Oswaldo Cruz Foundation
Rio de Janeiro, Brazil
Associate Editor
Antiparasitic Drugs and Drug Resistance
Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako
Bamako, Mali
Associate Editor
Antiparasitic Drugs and Drug Resistance