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Original Research

Published on 09 Apr 2024

In vitro and in vivo antimalarial activities of the ethanol extract of Erythrina sigmoidea stem bark used for the treatment of malaria in the Western Region of Cameroon

in Antiparasitic Drugs and Drug Resistance

  • Tientcheu Noutong Jemimah Sandra
  • Noumedem Anangmo Christelle Nadia
  • Yamssi Cedric
  • Gamago Nkadeu Guy-Armand
  • Mounvera Abdel Azizi
  • Ngouyamsa Nsapkain Aboubakar Sidiki
  • Tako Djimefo Alex Kevin
  • Vincent Khan Payne
  • Haibo Hu
Frontiers in Parasitology
doi 10.3389/fpara.2024.1359442
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