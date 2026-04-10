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Max Planck Institute for Biology Tübingen
Tübingen, Germany
Specialty Chief Editor
Parasite Genetics
Queen's University Belfast
Belfast, United Kingdom
Associate Editor
Parasite Genetics
Julius Maximilian University of Würzburg
Würzburg, Germany
Associate Editor
Parasite Genetics
Texas Biomedical Research Institute
San Antonio, United States
Associate Editor
Parasite Genetics