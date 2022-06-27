alyssa e barry
Deakin University
Geelong, Australia
Specialty Chief Editor
Epidemiology and Ecology
University of Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Associate Editor
Epidemiology and Ecology
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Epidemiology and Ecology
National Microbiology Center, Carlos III Health Institute (ISCIII)
Madrid, Spain
Associate Editor
Epidemiology and Ecology
Virginia Tech
Blacksburg, United States
Associate Editor
Epidemiology and Ecology
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Epidemiology and Ecology
La Trobe University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Epidemiology and Ecology
University of Wollongong
Wollongong, Australia
Associate Editor
Epidemiology and Ecology
Institute of Parasitology, Centre for Biology, Academy of Sciences of the Czech Republic (ASCR)
České Budějovice, Czechia
Associate Editor
Epidemiology and Ecology
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
Atlanta, United States
Associate Editor
Epidemiology and Ecology
Ross University School of Veterinary Medicine
Basseterre, Saint Kitts and Nevis
Associate Editor
Epidemiology and Ecology
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol university
Bangkok, Thailand
Associate Editor
Epidemiology and Ecology
University of Zurich, Institute of Parasitology
Zurich, Switzerland
Associate Editor
Epidemiology and Ecology
Imperial College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Epidemiology and Ecology
University of Twente
Enschede, Netherlands
Associate Editor
Epidemiology and Ecology
Washington State University
Pullman, United States
Associate Editor
Epidemiology and Ecology