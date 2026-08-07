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Brief Research Report

Published on 06 Nov 2025

Assessing the diagnostic value of qPCR for Trichuris trichiura: sub-analysis of a multi-country clinical trial to determine the efficacy of albendazole compared to an albendazole-ivermectin fixed dose combination

in Parasite Diagnostics

  • Pedro E. Fleitas
  • Michel Bengtson
  • Augusto Messa
  • Brian Bartilol
  • Woyneshet Gelaye
  • Stella Kepha
  • Javier Gandasegui
  • Áuria de Jesus
  • Valdemiro Novela
  • Inácio Mandomando
Frontiers in Parasitology
doi 10.3389/fpara.2025.1679294
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