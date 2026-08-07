Frontiers in Parasitology

Correction
Accepted on 07 Aug 2026
Correction: Diagnostic accuracy of rapid and point-of-care tests for Schistosoma haematobium in African populations: a systematic review and meta-analysis
in Parasite Diagnostics
Correction
Accepted on 07 Aug 2026
in Parasite Diagnostics
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Parasite Diagnostics
Case Report
Published on 29 Jul 2026
in Parasite Diagnostics
Systematic Review
Published on 22 Jul 2026
in Parasite Diagnostics
Original Research
Published on 19 Jun 2026
in Parasite Diagnostics
Original Research
Published on 21 Nov 2025
in Parasite Diagnostics
Brief Research Report
Published on 06 Nov 2025
in Parasite Diagnostics
Case Report
Published on 06 Oct 2025
in Parasite Diagnostics
Original Research
Published on 13 Aug 2025
in Parasite Diagnostics
General Commentary
Published on 22 Jul 2025
in Parasite Diagnostics
Original Research
Published on 29 May 2025
in Parasite Diagnostics
Original Research
Published on 17 Mar 2025
in Parasite Diagnostics
Original Research
Published on 11 Mar 2025
in Parasite Diagnostics
Original Research
Published on 05 Mar 2025
in Parasite Diagnostics
Case Report
Published on 10 Jan 2025
in Parasite Diagnostics
Original Research
Published on 04 Oct 2024
in Parasite Diagnostics
Review
Published on 27 Aug 2024
in Parasite Diagnostics
Mini Review
Published on 01 Jul 2024
in Parasite Diagnostics
Systematic Review
Published on 27 Jun 2024
in Parasite Diagnostics
Original Research
Published on 13 May 2024
in Parasite Diagnostics
Brief Research Report
Published on 26 Mar 2024
in Parasite Diagnostics
Original Research
Published on 14 Mar 2024
in Parasite Diagnostics
Perspective
Published on 13 Feb 2024
in Parasite Diagnostics
Original Research
Published on 27 Nov 2023
in Parasite Diagnostics