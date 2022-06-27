lisette van lieshout
Leiden University Medical Center (LUMC)
Leiden, Netherlands
Specialty Chief Editor
Parasite Diagnostics
Public Health Laboratory Ivo de Carneri
Chake Chake, Tanzania
Associate Editor
Parasite Diagnostics
National Institutes of Health (NIH)
Bethesda, United States
Associate Editor
Parasite Diagnostics
Federation University Australia
Ballarat, Australia
Associate Editor
Parasite Diagnostics
Department of Tropical Disease Biology, Liverpool School of Tropical Medicine
Liverpool, United Kingdom
Associate Editor
Parasite Diagnostics
University of Salamanca
Salamanca, Spain
Associate Editor
Parasite Diagnostics
The University of Tokyo
Bunkyo, Japan
Associate Editor
Parasite Diagnostics
Post Graduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER)
Chandigarh, India
Associate Editor
Parasite Diagnostics
Fundación Mundo Sano
Buenos Aires, Argentina
Associate Editor
Parasite Diagnostics
Amsterdam Infection and Immunity Institute, Academic Medical Center (AMC)
Amsterdam, Netherlands
Associate Editor
Parasite Diagnostics
UK Health Security Agency (UKHSA)
London, United Kingdom
Associate Editor
Parasite Diagnostics
Erasmus Medical Center
Rotterdam, Netherlands
Associate Editor
Parasite Diagnostics
Elisabeth Tweesteden Hospital (ETZ)
Tilburg, Netherlands
Associate Editor
Parasite Diagnostics
Leiden University Medical Center (LUMC)
Leiden, Netherlands
Associate Editor
Parasite Diagnostics