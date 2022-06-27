danielle stanisic
Institute for Biomedicine and Glycomics
Gold Coast, Australia
Specialty Chief Editor
Parasite Vaccines
Yale University
New Haven, United States
Associate Editor
Parasite Vaccines
Animal Disease Research Unit, Agricultural Research Service (USDA)
Pullman, United States
Associate Editor
Parasite Vaccines
School of Medicine, Yale University
New Haven, United States
Associate Editor
Parasite Vaccines
Walter Reed Army Institute of Research
Silver Spring, United States
Associate Editor
Parasite Vaccines
Rajendra Memorial Research Institute of Medical Sciences
Patna, India
Associate Editor
Parasite Vaccines
Laboratory of Malaria Immunology and Vaccinology, National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIH)
Bethesda, United States
Associate Editor
Parasite Vaccines
National Scientific and Technical Research Council (CONICET)
Buenos Aires, Argentina
Associate Editor
Parasite Vaccines
Huazhong Agricultural University
Wuhan, China
Associate Editor
Parasite Vaccines
Radboud University Medical Centre
Nijmegen, Netherlands
Associate Editor
Parasite Vaccines
Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
Obihiro, Japan
Associate Editor
Parasite Vaccines
Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Parasite Vaccines
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Associate Editor
Parasite Vaccines
United States Department of Agriculture (USDA)
Washington, United States
Associate Editor
Parasite Vaccines
Kimron Veterinary Institute
Bet Dagan, Israel
Associate Editor
Parasite Vaccines
Medical University of Warsaw
Warsaw, Poland
Associate Editor
Parasite Vaccines