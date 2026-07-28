Original Research
Published on 28 Jul 2026
Closed-form Fresnel analysis of double-slit diffraction with multi-wave coherent illumination
in Light Sources and Luminescent Materials
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Original Research
Published on 28 Jul 2026
in Light Sources and Luminescent Materials
Original Research
Published on 12 May 2026
in Light Sources and Luminescent Materials
Opinion
Published on 04 Jul 2025
in Light Sources and Luminescent Materials
Original Research
Published on 31 Oct 2022
in Light Sources and Luminescent Materials
Original Research
Published on 29 Sep 2022
in Light Sources and Luminescent Materials
Original Research
Published on 15 Aug 2022
in Light Sources and Luminescent Materials
Original Research
Published on 25 Jul 2022
in Light Sources and Luminescent Materials