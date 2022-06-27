costantino de angelis
University of Brescia
Brescia, Italy
Specialty Chief Editor
Nonlinear Optics
Southern Methodist University
Dallas, United States
Associate Editor
Nonlinear Optics
Heriot-Watt University
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Nonlinear Optics
Nankai University
Tianjin, China
Associate Editor
Nonlinear Optics
University of Crete
Rethymno, Greece
Associate Editor
Nonlinear Optics
Department of Basic and Applied Sciences for Engineering, Faculty of Civil and Industrial Engineering, Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Nonlinear Optics
University of Buenos Aires
Buenos Aires, Argentina
Associate Editor
Nonlinear Optics
Université de Paris
Paris, France
Associate Editor
Nonlinear Optics
Xi'an Jiaotong University
Xi'an, China
Associate Editor
Nonlinear Optics
Nankai University
Tianjin, China
Associate Editor
Nonlinear Optics
Anna University
Chennai, India
Associate Editor
Nonlinear Optics
Columbia University
New York City, United States
Associate Editor
Nonlinear Optics
ITMO University
Saint Petersburg, Russia
Associate Editor
Nonlinear Optics
Friedrich Schiller University Jena
Jena, Germany
Associate Editor
Nonlinear Optics
Harbin Engineering University
Harbin, China
Associate Editor
Nonlinear Optics
Paul Scherrer Institut (PSI)
Villigen, Switzerland
Associate Editor
Nonlinear Optics