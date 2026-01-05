Original Research
Published on 05 Jan 2026
Mach–Zehnder interferometers incorporating electrochromic molecules for controlled single-photon detection
in Optical Nanostructures
Frontiers in Photonics
doi 10.3389/fphot.2025.1685128
- 1,614 views
Original Research
Published on 05 Jan 2026
in Optical Nanostructures
Original Research
Published on 13 Mar 2025
in Optical Nanostructures
Mini Review
Published on 02 Feb 2024
in Optical Nanostructures
Original Research
Published on 17 Jul 2023
in Optical Nanostructures
Original Research
Published on 17 Mar 2023
in Optical Nanostructures