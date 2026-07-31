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Original Research

Published on 13 Jul 2026

Decoding thermal adaptation: genome-wide identification of TRP channel repertoire in cephalopods and gene expression responses to chronic thermal exposure in Sepia officinalis and Octopus maya embryos

in Invertebrate Physiology

  • Luis M. Molina-Carrillo
  • Marina Morini
  • Sylvie Dufour
  • Pavel Galindo-Torres
  • Sadot Ramos-Rodriguez
  • Carlos Rosas
  • Claudia Caamal-Monsreal
  • Clara E. Galindo-Sánchez
  • Gaëtan Schires
  • Yann Bassaglia
Frontiers in Physiology
doi 10.3389/fphys.2026.1851308
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