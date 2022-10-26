rishikesh bhalerao
Swedish University of Agricultural Sciences
Uppsala, Sweden
Field Chief Editor
Frontiers in Plant Physiology
Institut National de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE)
Paris, France
Specialty Chief Editor
Plant Morphogenesis and Evolution
Umeå University
Umeå, Sweden
Specialty Chief Editor
Photosynthesis and Metabolism
Iwate University
Morioka, Japan
Specialty Chief Editor
Environmental Interactions
Fujian Agriculture and Forestry University
Fuzhou, China
Specialty Chief Editor
Molecular and Cellular Biology
Institut des Régions Arides
Medenine, Tunisia
Associate Editor
Photosynthesis and Metabolism
Centro de Genómica y Bioinformática, Universidad Mayor
Santiago, Chile
Associate Editor
Environmental Interactions
Agricultural Research Organization (ARO)
Rishon LeZion, Israel
Associate Editor
Plant Morphogenesis and Evolution
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Paris, France
Associate Editor
Molecular and Cellular Biology
UMR5096 Laboratoire Génome et développement des plantes
Perpignan, France
Associate Editor
Molecular and Cellular Biology
UMR5200 Laboratoire de biogenèse membranaire (LBM)
Villenave D Ornon, France
Associate Editor
Molecular and Cellular Biology
Instituto de Biociencias de la Patagonia INBIOP-CONICET-UNPSJB
Comodoro Rivadavia, Argentina
Associate Editor
Environmental Interactions
University of Maryland, Baltimore County
Baltimore, United States
Associate Editor
Photosynthesis and Metabolism
Institute of Forest Sciences, Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Photosynthesis and Metabolism
Western Sydney University
Penrith, Australia
Associate Editor
Molecular and Cellular Biology
Tamil Nadu Agricultural University
Coimbatore, India
Associate Editor
Environmental Interactions