wolfgang p schröder
Umeå University
Umeå, Sweden
Specialty Chief Editor
Photosynthesis and Metabolism
Institut des Régions Arides
Medenine, Tunisia
Associate Editor
Photosynthesis and Metabolism
University of Maryland, Baltimore County
Baltimore, United States
Associate Editor
Photosynthesis and Metabolism
Institute of Forest Sciences, Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Photosynthesis and Metabolism
University of Nottingham
Nottingham, United Kingdom
Associate Editor
Photosynthesis and Metabolism
University of North Georgia
Dahlonega, United States
Associate Editor
Photosynthesis and Metabolism
Alabama State University
Montgomery, United States
Associate Editor
Photosynthesis and Metabolism
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Photosynthesis and Metabolism
National Renewable Energy Laboratory (DOE)
Golden, United States
Associate Editor
Photosynthesis and Metabolism
Aragon Agrifood Research and Technology Center (CITA)
Zaragoza, Spain
Associate Editor
Photosynthesis and Metabolism
Palacký University, Olomouc
Olomouc, Czechia
Associate Editor
Photosynthesis and Metabolism
Huazhong Agricultural University
Wuhan, China
Associate Editor
Photosynthesis and Metabolism