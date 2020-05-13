frédéric frappart
INRAE Nouvelle-Aquitaine Bordeaux
Bordeaux, France
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Microwave Remote Sensing
INRAE Nouvelle-Aquitaine Bordeaux
Bordeaux, France
Community Reviewer
Microwave Remote Sensing
University of the Punjab
Lahore, Pakistan
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Remote Sensing Time Series Analysis
Department of Engineering, University of Naples Parthenope
Naples, Italy
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Image Analysis and Classification
Peking University
Beijing, China
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Data Fusion and Assimilation
Wuhan University
Wuhan, China
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Data Fusion and Assimilation
Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS)
Beijing, China
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Atmospheric Remote Sensing
Langley Research Center, National Aeronautics and Space Administration
Hampton, United States
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Atmospheric Remote Sensing
Tongji University
Shanghai, China
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Data Fusion and Assimilation
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
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Multi- and Hyper-Spectral Imaging
K.N.Toosi University of Technology
Tehran, Iran
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Microwave Remote Sensing
Science Systems and Applications, Inc.
Lanham, United States
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Image Analysis and Classification
Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
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Remote Sensing Time Series Analysis
Banaras Hindu University
Varanasi, India
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Microwave Remote Sensing
Guagnzhou Institute of Geography, Guangdong Academic of Science
Guangzhou, China
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Remote Sensing Time Series Analysis
Fudan University
Shanghai, China
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Image Analysis and Classification
Aiofm, CAS
Hefei, China
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Atmospheric Remote Sensing