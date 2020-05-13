nicolas baghdadi
Institut National de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE)
Paris, France
Specialty Chief Editor
Agro-Environmental Remote Sensing
National Research Council Canada (NRC)
Ottawa, Canada
Associate Editor
Agro-Environmental Remote Sensing
AgroParisTech Institut des Sciences et Industries du Vivant et de L'environnement
Paris, France
Associate Editor
Agro-Environmental Remote Sensing
Peking University
Beijing, China
Associate Editor
Agro-Environmental Remote Sensing
King Abdullah University of Science and Technology
Thuwal, Saudi Arabia
Associate Editor
Agro-Environmental Remote Sensing
Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Associate Editor
Agro-Environmental Remote Sensing
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Agro-Environmental Remote Sensing
Graz University of Technology
Graz, Austria
Associate Editor
Agro-Environmental Remote Sensing
University of Aberdeen
Aberdeen, United Kingdom
Associate Editor
Agro-Environmental Remote Sensing
Purdue University
West Lafayette, United States
Associate Editor
Agro-Environmental Remote Sensing
Finnish Geospatial Research Institute
Kirkkonummi, Finland
Associate Editor
Agro-Environmental Remote Sensing
American University of Beirut
Beirut, Lebanon
Associate Editor
Agro-Environmental Remote Sensing
King Abdullah University of Science and Technology
Thuwal, Saudi Arabia
Associate Editor
Agro-Environmental Remote Sensing
McGill University
Montreal, Canada
Associate Editor
Agro-Environmental Remote Sensing
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Agro-Environmental Remote Sensing
School of Physics, Faculty of Science, The University of Sydney
Sydney, Australia
Associate Editor
Agro-Environmental Remote Sensing