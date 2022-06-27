samir adamoglu de oliveira
Federal University of Paraíba
João Pessoa, Brazil
Community Reviewer
Research Policy and Strategic Management
Federal University of Paraíba
João Pessoa, Brazil
Community Reviewer
Research Policy and Strategic Management
Obafemi Awolowo University
Ife, Nigeria
Community Reviewer
Research Policy and Strategic Management
Marista Brasil
Curitiba, Brazil
Community Reviewer
Research Policy and Strategic Management
Middle East Technical University
Ankara, Türkiye
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Research Policy and Strategic Management
Department of Politics and Society
Aalborg University, Denmark
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Research Policy and Strategic Management
Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
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Research Policy and Strategic Management
Stem Advocacy Institute
Boston, MA, United States
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Research Policy and Strategic Management
Autonomous University of Madrid
Madrid, Spain
Community Reviewer
Research Policy and Strategic Management
University of the Valley of Guatemala
Guatemala City, Guatemala
Community Reviewer
Research Policy and Strategic Management
Federal University of Uberlandia
Uberlândia, Brazil
Community Reviewer
Research Policy and Strategic Management
University of Technology Sydney
Sydney, Australia
Community Reviewer
Research Policy and Strategic Management
Middle East Technical University
Ankara, Türkiye
Community Reviewer
Research Policy and Strategic Management
Federal University of São Carlos
São Carlos, Brazil
Community Reviewer
Research Policy and Strategic Management
Marista Brasil
Curitiba, Brazil
Community Reviewer
Research Policy and Strategic Management
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Community Reviewer
Research Policy and Strategic Management
Lancaster University
Lancaster, United Kingdom
Community Reviewer
Research Policy and Strategic Management