chaomei chen
Drexel University
Philadelphia, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Research Metrics and Analytics
Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Specialty Chief Editor
Research Assessment
University of Northern British Columbia Canada
Prince George, Canada
Specialty Chief Editor
Research Methods
The University of Tokyo
Bunkyo, Japan
Specialty Chief Editor
Patent Analytics
Wuhan University
Wuhan, China
Specialty Chief Editor
Scholarly Communication
University of Technology Sydney
Sydney, Australia
Specialty Chief Editor
Research Policy and Strategic Management
Western University
London, Canada
Associate Editor
Scholarly Communication
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
Université Bourgogne Franche-Comté
Besançon, France
Associate Editor
Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
Utrecht University
Utrecht, Netherlands
Associate Editor
Research Methods
University of Franche-Comté
Besançon, France
Associate Editor
Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split
Split, Croatia
Associate Editor
Scholarly Communication
Université de Strasbourg
Strasbourg, France
Associate Editor
Research Methods
Institute of Information Science and Technologies Alessandro Faedo, Department of Engineering, ICT and Technology for Energy and Transport, National Research Council (CNR)
Pisa, Italy
Associate Editor
Scholarly Communication
The University of Nottingham Ningbo (China)
Ningbo, China
Associate Editor
Research Policy and Strategic Management
Beijing Institute of Technology
Beijing, China
Associate Editor
Research Policy and Strategic Management