Original Research
Published on 06 Aug 2026
Science diplomacy in the Global South: a case study of Brazilian participation in the PLATO mission
in Research Policy and Strategic Management
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Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Research Policy and Strategic Management
Editorial
Published on 05 Aug 2026
in Scholarly Communication
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Research Policy and Strategic Management
Review
Published on 04 Aug 2026
in Research Assessment
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Patent Analytics
Systematic Review
Published on 03 Aug 2026
in Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
Perspective
Accepted on 31 Jul 2026
in Scholarly Communication
Perspective
Published on 31 Jul 2026
in Research Policy and Strategic Management
Conceptual Analysis
Accepted on 29 Jul 2026
in Research Assessment
Perspective
Published on 29 Jul 2026
in Research Policy and Strategic Management
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Research Assessment
Community Case Study
Accepted on 27 Jul 2026
in Research Policy and Strategic Management
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Research Methods
Methods
Published on 27 Jul 2026
in Research Methods
Systematic Review
Published on 27 Jul 2026
in Research Assessment
Review
Accepted on 22 Jul 2026
in Scholarly Communication
Review
Accepted on 21 Jul 2026
in Scholarly Communication
Original Research
Published on 21 Jul 2026
in Research Policy and Strategic Management
Systematic Review
Accepted on 20 Jul 2026
in Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
Original Research
Accepted on 20 Jul 2026
in Research Policy and Strategic Management
Perspective
Accepted on 17 Jul 2026
in Research Policy and Strategic Management
Policy and Practice Reviews
Published on 17 Jul 2026
in Research Policy and Strategic Management
Systematic Review
Published on 16 Jul 2026
in Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
Brief Research Report
Published on 16 Jul 2026
in Research Policy and Strategic Management