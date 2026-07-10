frederick fenter
Frontiers
Lausanne, Switzerland
Chief Editor - Frontiers in Science
Chief Executive Editor - Frontiers
The Frontiers in Science editorial office appoints leading researchers to act as handling editors and reviewers for individual articles based on their specialist expertise in the topic concerned.
The handling editors and reviewers for all Frontiers in Science articles to date are as follows:
Hôpital Antoine-Béclère
France
Editor
AZTI Foundation, Marine Research Division
Pasaia, Spain
Editor
Sapienza University of Rome
Italy
Editor
University of Pisa
Pisa, Italy
Editor
University of Exeter
Exeter, United Kingdom
Editor
The University of Texas at Austin
Austin, United States
Editor
Hôpital Robert Debré
Paris, France
Editor
Queen’s University Belfast
United Kingdom
Editor
University of California, Los Angeles
United States
Editor
Michigan Medicine, University of Michigan
Ann Arbor, United States
Editor
Trent University
Canada
Editor
Rutgers, The State University of New Jersey
United States
Editor
University of Bath
Bath, United Kingdom
Editor
Massey University
New Zealand
Editor
School of Life Sciences and the Environment, Royal Holloway University of London
Egham, United Kingdom
Editor
University of Parma
Italy
Editor
Department of Biochemistry, Cell and Molecular Biology of Plants, Experimental Station of Zaidín, Spanish National Research Council (CSIC)
Granada, Spain
Editor
Texas A&M AgriLife Research,Texas A and M University
Dallas, United States
Editor
Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
Editor
Center for Molecular Medicine and Genetics, and Pathology Dept School of Medicine, Wayne State University
Detroit, United States
Editor
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Editor
University of Johannesburg
Johannesburg, South Africa
Editor
Chiba University
Japan
Editor
University of Siena
Italy
Editor
Institut Pasteur
Paris, France
Editor
La Trobe University
Australia
Editor
The University of Tennessee
United States
Editor
Brody School of Medicine, East Carolina University
Greenville, United States
Editor
University of Oslo
Oslo, Norway
Editor
University of Southampton
Southampton, United Kingdom
Editor
International Soil Reference and Information Centre (ISRIC) — World Soil Information
Netherlands
Editor
Hebrew University of Jerusalem
Israel
Editor
University of California, Davis
Davis, United States
Editor
Massey University
New Zealand
Editor
National Research Council (CNR)
Italy
Editor
University of California, Los Angeles
United States
Editor
Marche Polytechnic University
Ancona, Italy
Editor
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Editor
University of Guelph
Canada
Editor
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne
Switzerland
Editor
Institut pour l'Innovation Interdisciplinaire en Santé, Université Libre de Bruxelles, Belgium
Belgium
Editor
Oak Ridge National Laboratory (DOE)
Oak Ridge, United States
Editor
Public Health Foundation of India
India
Editor
Institut National de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE)
France
Editor
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Editor
Brighton and Sussex Medical School
Brighton, United Kingdom
Editor
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne
Lausanne, Switzerland
Editor
Washington University in St. Louis
St. Louis, United States
Editor
School of Medicine, Creighton University
Omaha, United States
Editor
Center for Edaphology and Applied Biology of Segura, Spanish National Research Council (CSIC)
Espinardo, Spain
Editor
The Pennsylvania State University (PSU)
United States
Editor
The University of Tokyo
Japan
Editor
Queen Mary University of London
United Kingdom
Editor
University of Colorado Anschutz Medical Campus
Aurora, United States
Editor
University of Pittsburgh
Pittsburgh, United States
Editor
Beijing University of Chemical Technology
Beijing, China
Editor
Rutgers University
United States
Reviewer
University of North Carolina at Chapel Hill
Chapel Hill, United States
Reviewer
Australian National University
Canberra, Australia
Reviewer
Johannes Gutenberg University Mainz
Germany
Reviewer
Parc Taulí Foundation
Barcelona, Spain
Reviewer
Max Planck Institute for Chemical Ecology
Jena, Germany
Reviewer
Simon Fraser University
Burnaby, Canada
Reviewer
University of Twente
Enschede, Netherlands
Reviewer
Griffith University
Australia
Reviewer
State University of Campinas
Brazil
Reviewer
University of São Paulo
Brazil
Reviewer
University of Alberta
Canada
Reviewer
Leonard M. Miller School of Medicine, University of Miami
Miami, United States
Reviewer
Boyce Thompson Institute (BTI)
Ithaca, United States
Reviewer
Australian National University
Canberra, Australia
Reviewer
Translational Genomics Research Institute (TGen)
Phoenix, United States
Reviewer
University of North Carolina Hospitals
Chapel Hill, United States
Reviewer
Leibniz University Hannover
Hanover, Germany
Reviewer
National Institutes of Health (NIH)
United States
Reviewer
Institute of Biology, Center for Health Science, Federal University of Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, Brazil
Reviewer
University Hospital Erlangen
Germany
Reviewer
Met Office Hadley Centre (MOHC)
Exeter, United Kingdom
Reviewer
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Reviewer
King’s College London
United Kingdom
Reviewer
University of Alberta
Canada
Reviewer
Columbia University
New York City, United States
Reviewer
Wageningen University and Research
Netherlands
Reviewer
University of Vienna
Vienna, Austria
Reviewer
Concordia University
Montreal, Canada
Reviewer
London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London
London, United Kingdom
Reviewer
The University of Tokyo
Bunkyo, Japan
Reviewer
Maastricht University Medical Centre
Netherlands
Reviewer
Rutgers, The State University of New Jersey
New Brunswick, United States
Reviewer
Northumbria University
United Kingdom
Reviewer
McKinsey & Company
Denver, United States
Reviewer
Environment and Climate Change Canada (ECCC)
Canada
Reviewer
Karolinska Institutet (KI)
Solna, Sweden
Reviewer
Forschungszentrum Jülich GmbH
Germany
Reviewer
Brighton and Sussex Medical School
Brighton, United Kingdom
Reviewer
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN)
São José dos Campos, Brazil
Reviewer
The Nature Conservancy
Arlington, United States
Reviewer
University College London
London, United Kingdom
Reviewer
University of Oxford
United Kingdom
Reviewer
King Abdullah University of Science and Technology
Saudi Arabia
Reviewer
George Mason University
United States
Reviewer
North Carolina State University
United States
Reviewer
University of Poitiers
Poitiers, France
Reviewer
Utrecht University
Netherlands
Reviewer
Kitakyushu Koga Hospital
Japan
Reviewer
Federal University of Pernambuco
Brazil
Reviewer
Maastricht University
Netherlands
Reviewer
Max Planck Institute of Colloids and Interfaces
Potsdam, Germany
Reviewer
ETH Zürich
Switzerland
Reviewer
UMR5554 Institut des Sciences de l'Evolution de Montpellier (ISEM)
Montpellier, France
Reviewer
Graduate Institute of International and Development Studies
Geneva, Switzerland
Reviewer
Ghent University
Belgium
Reviewer
The University of Queensland
Australia
Reviewer
Imperial College London
United Kingdom
Reviewer
Imperial College London
London, United Kingdom
Reviewer
University of Adelaide
Adelaide, Australia
Reviewer
Hohai University
Nanjing, China
Reviewer
George Mason University
United States
Reviewer
University of Giessen
Germany
Reviewer
National Aeronautics and Space Administration (NASA)
Washington D.C., United States
Reviewer
University of California, San Diego
La Jolla, United States
Reviewer
Johns Hopkins University
United States
Reviewer
University of California, San Diego
La Jolla, United States
Reviewer
School of Material Science and Engineering, Nankai University
Tianjin, China
Reviewer
University of Calgary
Calgary, Canada
Reviewer
Indian Institute of Technology Kharagpur
India
Reviewer
Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC)
Yokosuka, Japan
Reviewer
The University of Sheffield
United Kingdom
Reviewer
University of Michigan
United States
Reviewer
INSERM U1209 Institut pour l'Avancée des Biosciences (IAB)
La Tronche, France
Reviewer
Purdue University
United States
Reviewer
School of Medicine, University of Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico
Reviewer
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Reviewer