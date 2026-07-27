Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
Physiological and Subjective Evaluation of Music Processing Strategies for Hearing-Impaired Listeners: a Pilot Study
in Audio and Acoustic Signal Processing
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Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Audio and Acoustic Signal Processing
Original Research
Published on 23 Jun 2026
in Audio and Acoustic Signal Processing
Original Research
Published on 14 Apr 2026
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Editorial
Published on 27 Oct 2025
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Review
Published on 13 Oct 2025
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Original Research
Published on 31 Jul 2025
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Published on 10 Jul 2025
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Published on 10 Jul 2025
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Published on 21 May 2025
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Published on 04 Apr 2025
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Published on 27 Mar 2025
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Original Research
Published on 29 Jan 2025
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Published on 29 Jan 2025
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Original Research
Published on 24 Dec 2024
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Published on 10 Sep 2024
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Original Research
Published on 02 Sep 2024
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Review
Published on 16 Aug 2024
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Editorial
Published on 12 Jul 2024
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Original Research
Published on 12 Jul 2024
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Data Report
Published on 29 Apr 2024
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Original Research
Published on 10 Apr 2024
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Original Research
Published on 29 Feb 2024
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Original Research
Published on 13 Feb 2024
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Review
Published on 11 Jan 2024
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