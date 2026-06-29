Original Research
Accepted on 29 Jun 2026
A Mathematical Approach to Formalizing Behavioral Theory Applied to an Agent-Based Model of Mobility
in Computational Social Psychology
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Accepted on 29 Jun 2026
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Published on 29 Jan 2024
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Methods
Published on 23 Aug 2023
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