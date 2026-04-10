Correction
Published on 10 Apr 2026
Correction: Handover challenges in disaggregated open RAN for LEO Satellites: tradeoff between handover delay and onboard processing
in Aerial and Space Networks
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Correction
Published on 10 Apr 2026
in Aerial and Space Networks
Review
Published on 20 Jun 2025
in Aerial and Space Networks
Original Research
Published on 29 Nov 2023
in Aerial and Space Networks
Original Research
Published on 27 Sep 2022
in Aerial and Space Networks
Original Research
Published on 25 May 2022
in Aerial and Space Networks
Original Research
Published on 14 Mar 2022
in Aerial and Space Networks
Original Research
Published on 25 Oct 2021
in Aerial and Space Networks
Editorial
Published on 22 Oct 2021
in Aerial and Space Networks
Original Research
Published on 20 Oct 2021
in Aerial and Space Networks
Original Research
Published on 12 Oct 2021
in Aerial and Space Networks
Original Research
Published on 28 Sep 2021
in Aerial and Space Networks
Original Research
Published on 27 Sep 2021
in Aerial and Space Networks
Original Research
Published on 24 May 2021
in Aerial and Space Networks