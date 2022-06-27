stephen bernard gabriel
University of Southampton
Southampton, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Space Propulsion
Australian National University
Canberra, Australia
Associate Editor
Space Propulsion
NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL)
La Cañada Flintridge, United States
Associate Editor
Space Propulsion
European Space Agency (ESA)
Paris, France
Associate Editor
Space Propulsion
Mars Space Ltd
Southampton, United Kingdom
Associate Editor
Space Propulsion
Ohio Aerospace Institute
Cleveland, United States
Associate Editor
Space Propulsion
University of Michigan
Ann Arbor, United States
Associate Editor
Space Propulsion
Northern Arizona University
Flagstaff, United States
Associate Editor
Space Propulsion
NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL)
La Cañada Flintridge, United States
Associate Editor
Space Propulsion
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Paris, France
Associate Editor
Space Propulsion
Bundeswehr University Munich
Muenchen, Germany
Associate Editor
Space Propulsion