Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
Access to stroke rehabilitation services for patients discharged from the Mulago National Referral Hospital Neurology Unit, Kampala – Uganda: A mixed-methods study.
in Stroke Recovery and Rehabilitation
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Stroke Recovery and Rehabilitation
Original Research
Published on 24 Jul 2026
in Stroke Recovery and Rehabilitation
Original Research
Published on 07 Jul 2026
in Stroke Recovery and Rehabilitation
Original Research
Published on 08 May 2026
in Stroke Recovery and Rehabilitation
Study Protocol
Published on 31 Mar 2026
in Stroke Recovery and Rehabilitation
Original Research
Published on 19 Mar 2026
in Stroke Recovery and Rehabilitation
Original Research
Published on 18 Mar 2026
in Stroke Recovery and Rehabilitation
Original Research
Published on 12 Mar 2026
in Stroke Recovery and Rehabilitation
Original Research
Published on 09 Mar 2026
in Stroke Recovery and Rehabilitation
Original Research
Published on 23 Jan 2026
in Stroke Recovery and Rehabilitation
Original Research
Published on 19 Dec 2025
in Stroke Recovery and Rehabilitation
Original Research
Published on 16 Dec 2025
in Stroke Recovery and Rehabilitation
Original Research
Published on 17 Nov 2025
in Stroke Recovery and Rehabilitation
Original Research
Published on 02 Sep 2025
in Stroke Recovery and Rehabilitation
Editorial
Published on 29 Aug 2025
in Stroke Recovery and Rehabilitation
Methods
Published on 23 Jul 2025
in Stroke Recovery and Rehabilitation
Brief Research Report
Published on 23 Apr 2025
in Stroke Recovery and Rehabilitation
Systematic Review
Published on 10 Apr 2025
in Stroke Recovery and Rehabilitation
Technology and Code
Published on 09 Apr 2025
in Stroke Recovery and Rehabilitation
Case Report
Published on 21 Feb 2025
in Stroke Recovery and Rehabilitation
Case Report
Published on 30 Jan 2025
in Stroke Recovery and Rehabilitation
Perspective
Published on 09 Jan 2025
in Stroke Recovery and Rehabilitation
Original Research
Published on 07 Jan 2025
in Stroke Recovery and Rehabilitation
Study Protocol
Published on 27 Sep 2024
in Stroke Recovery and Rehabilitation